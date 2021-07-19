Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
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19 Temmuz 2021 15:13
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