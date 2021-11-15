Sivasspor'un Trabzonspor'dan istediği rakam

Trabzonspor, 29 yaşındaki Uğur Çiftçi için teklif yaptı. Sivasspor, bordo-mavililerden 2 milyon Euro, Yusuf Sarı ve kiralık olarak Ahmetcan Kaplan'ı istedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un Trabzonspor'dan istediği rakam
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15 Kasım 2021 12:28
Süper Lig'de 12 hafta sonunda en yakın rakibi Hatayspor'un 7 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bordo-mavililer, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi için görüşmeleri hızlandırdı. Fırtına'da yönetim, 29 yaşındaki sol bek için Sivasspor yöneticileriyle bir araya geldi. Kırmızı-beyazlılar, Uğur için taleplerini sıraladı.

SON KARAR AVCI'NIN

Sivasspor, Uğur Çiftçi karşılığında Trabzonspor'dan 2 milyon Euro artı bonservisiyle Yusuf Sarı ve 1.5 yıl kiralık olarak da Ahmetcan Kaplan'ı istedi. Bordo-mavili yöneticiler ise yanıtlarını Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüştükten sonra vereceklerini belirtti.

Tarafların anlaşma konusunda önemli aşama kaydettikleri öne sürüldü. Uğur Çiftçi'nin de transfer için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.


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