Sivasspor'un tek rakibi Inter

Süper Lig'de 15 maçtır bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, Avrupa'nın da en iyi ikinci serisini gerçekleştirdi. Rıza Çalımbay'ın takımının tek rakibi ise Antoine Conte'nin İnter'i oldu. Listede Trabzonspor da yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un tek rakibi Inter
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01 Mayıs 2021 10:54
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u da yenerek puanını 55'e yükselten ve 5'incilik iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Sivasspor, Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlardan biri oldu.

MANCHESTER VE REAL'I GEÇTİ, TEK RAKİBİ INTER
Rıza Çalımbay'ın talebeleri, majör ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım içerisinde ikinci sıraya yerleşirken, sadece Conte'nin çalıştırdığı İnter'in (17) gerisinde kalsa da Manchester United ve Real Madrid gibi devleri geride bıraktı.

TRABZONSPOR 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Listede Trabzonspor da var... Bordo- mavililer, son haftalarda 7 beraberlik alsa da 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Trabzonspor, namağlup takımlar arasında Avrupa'da 6. sıradan listede kendisine yer buldu.

AVRUPA'DA DEVAM EDEN NAMAĞLUP SERİLER

Inter - 17
Sivasspor - 15
Lens - 13
Manchester United - 13
Real Madrid - 13
Trabzonspor - 9

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