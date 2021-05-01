Sivasspor'un tek rakibi Inter

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u da yenerek puanını 55'e yükselten ve 5'incilik iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Sivasspor, Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlardan biri oldu.



MANCHESTER VE REAL'I GEÇTİ, TEK RAKİBİ INTER

Rıza Çalımbay'ın talebeleri, majör ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım içerisinde ikinci sıraya yerleşirken, sadece Conte'nin çalıştırdığı İnter'in (17) gerisinde kalsa da Manchester United ve Real Madrid gibi devleri geride bıraktı.



TRABZONSPOR 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Listede Trabzonspor da var... Bordo- mavililer, son haftalarda 7 beraberlik alsa da 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Trabzonspor, namağlup takımlar arasında Avrupa'da 6. sıradan listede kendisine yer buldu.



AVRUPA'DA DEVAM EDEN NAMAĞLUP SERİLER



Inter - 17

Sivasspor - 15

Lens - 13

Manchester United - 13

Real Madrid - 13

Trabzonspor - 9



