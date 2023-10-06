Sivasspor'un rakibi Pendikspor!

Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un rakibi Pendikspor!
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06 Ekim 2023 15:14
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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