Sivasspor'un rakibi belli oldu

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sivasspor'un rakibi belli oldu
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11 Ağustos 2022 23:02
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak Demir Grup Sivasspor'un, rakibi belli oldu.

3. ön eleme turunda Dudelange'yi 3-0 ve 2-2'lik skorlala saf dışı bırakan Malmö, play-off turunda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.

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