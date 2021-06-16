Sivasspor'un rakibi belli oldu

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda, FK Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Sivasspor'un rakibi belli oldu
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16 Haziran 2021 14:58
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek takımlardan Demir Grup Sivasspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinden gerçekleştirilen kura çekiminde Sivasspor'un rakibi Makedonya'dan Sileks ve Moldova'dan Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibi oldu.

Sivasspor ilk maçı 8 Temmuz'da deplasmanda, rövanş mücadelsini 15 Temmuz'da evinde oynayacak.


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