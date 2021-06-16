Sivasspor'un rakibi belli oldu

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek takımlardan Demir Grup Sivasspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinden gerçekleştirilen kura çekiminde Sivasspor'un rakibi Makedonya'dan Sileks ve Moldova'dan Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibi oldu.
Sivasspor ilk maçı 8 Temmuz'da deplasmanda, rövanş mücadelsini 15 Temmuz'da evinde oynayacak.
UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinden gerçekleştirilen kura çekiminde Sivasspor'un rakibi Makedonya'dan Sileks ve Moldova'dan Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibi oldu.
Sivasspor ilk maçı 8 Temmuz'da deplasmanda, rövanş mücadelsini 15 Temmuz'da evinde oynayacak.