Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
SİVASSPOR'DA KİMLER YOK?
Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Leke James ile Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.
SİVASSPOR'DA KİMLER YOK?
Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Leke James ile Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.
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