Sivasspor'un ligde de gözü 3 puanda

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay ve ekibinin gözü 3 puanda...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un ligde de gözü 3 puanda
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30 Ekim 2022 14:14
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

SİVASSPOR'DA KİMLER YOK?

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Leke James ile Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.

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