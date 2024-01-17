Sivasspor'un kupada konuğu Keçiörengücü

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un kupada konuğu Keçiörengücü
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17 Ocak 2024 13:01
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda perşembe günü Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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