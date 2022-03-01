Sivasspor'un kupada konuğu Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un kupada konuğu Karagümrük
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01 Mart 2022 14:09
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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