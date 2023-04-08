Sivasspor'un konuğu Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un konuğu Medipol Başakşehir
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08 Nisan 2023 15:50
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı.

Sivas temsilcisinde savunmada görev yapan Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.

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