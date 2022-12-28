Sivasspor'un konuğu Galatasaray

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek.



Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.



Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı.



- Takımda 4 eksik



Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncuları Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Murat Paluli ile golcü oyuncu Leke James, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.



Sivasspor'da ayrıca Charilaos Charisis ve Dia Saba, Galatarasay maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.





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