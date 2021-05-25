Sivasspor'un istediği stoper belli oldu

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Yiğidolar, TFF 1. Lig'de İstanbulspor'da oynadığı futbolla dikkat çeken Kamerunlu stoper Patrick Etoga'yı istiyor.

Haber; Fotomaç
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Sivasspor'un istediği stoper belli oldu
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25 Mayıs 2021 12:20
Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle stoper arayışlarını sürdürüyor. Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay, TFF 1. Lig ekibi, İstanbulspor'da oynayan stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirdi ve Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti.

İstanbulspor'un Altay'la oynadığı play-off yarı finalini statta izleyen Çalımbay, takımının bu sezonki performansında başrollerde yer alan ve play-off oynamasına büyük katkı sağlayan 27 yasındaki savunmacının transferinin bir an önce bitirilmesini istedi.

Sarı-siyahlılarla sözleşmesi 2023'te bitecek Etoga'nın kulübü ve kendisiyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon 33 maçta 4 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.


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