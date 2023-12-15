Sivasspor'un eski başkanlarından Yakup Gülmez vefat etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'un eski başkanlarından Yakup Gülmez vefat etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2023 14:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında vefat etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 1991-1992'de kulüp başkanlığı yapan Gülmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yakup Gülmez'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Gülmez'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery