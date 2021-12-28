Sivasspor'un en golcüsü Mustapha Yatabare!

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 26 gole Fransız forvet Mustapha Yatabare, 7 golle katkı sağladı.



Kırmızı-beyazlı ekibin 35 yaşındaki golcü oyuncusu Yatabare, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor.



Sivas ekibinin 19 haftada rakip filelere gönderdiği 26 golün 7'si tecrübeli oyuncudan geldi.



Yatabare, Gaziantep, Altay, Atakaş Hatayspor (3) ve Kasımpaşa (2) maçlarında rakip fileleri havalandırdı.



Sivasspor'un golcüleri



Sivas temsilcisinde 10 oyuncu, ligde geride kalan 19 haftada gol sevinci yaşadı.



Bu periyotta rakip fileleri 26 kez havalandıran kırmızı-beyazlılarda, savunma oyuncusu Dimitrios Goutas 4, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode ve gole dönük orta saha oyuncusu Pedro Henrique 3'er golle takımına katkı sağladı.



Orta saha oyuncuları Faycal Fajr ve Max Gradel'in 2'şer kez rakip fileleri havalandırdığı Sivasspor'da, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin 1'er kez gol sevinci yaşadı.



Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.





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