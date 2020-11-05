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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Qarabağ karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla temsilcimiz Demir Grup Sivasspor oldu.Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.Grupta ilk galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor puanını 3 yaptı. Qarabağ henüz puanla tanışamadı.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Qarabağ ile Demir Grup Sivasspor, 26 Kasım'da Azerbaycan'da karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.Rıza Çalımbay, Sivas'ta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara'nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt'a şans tanıdı.Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye'nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın'ı görevlendirdi.Sivasspor, Qarabağ maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Uğur Çiftçi, orta sahada Fayçal Fajr, Claudemir De Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Casimir Ninga, ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.Atakaş Hatayspor maçında beline aldığı darbe nedeniyle bu maçta riske edilmeyen Gradel'in yanı sıra Kayode, Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Arouna Kone ve Eren Şahin yedek kulübesinde yer aldı.Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara, maç kadrosunda yer almadı.Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, grupta Villarreal'e 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.Gurbanov, Villarreal maçında ilk 11'de görev alan Rahil Mammadov ile Jaime Romero'nun yerine Sivasspor karşısında Maksim Medvedev ve Uros Matic'e şans verdi.Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Qarabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.11. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı.31. dakikada Owusu'nun pasında Guerrier'in ceza yayı hafif sol çaprazından bekletmeden yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.37. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ninga, Hüseynov'u çalımlayarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının gerisinden vuruşunda topu direğin yanından auta gönderen Ninga, mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.71. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in pasında savunmadan seken top altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Kayode'nin kale alanından çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Magomedaliyev, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.87. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla ceza alanına giren Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.Yeni 4 EylülSandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir (Dk. 90 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 59 Kayode)Magomedaliyev, Medvedev (Dk. 84 Mammadov), Badavi Hüseynov (Dk. 61 Abbas Hüseynov), Medina, Guerrier, Matic (Dk. 84 İbrahimli), Garayev, Andrade (Dk. 46 Mahir Emreli), Ozobic (Dk. 62 Romero), Zoubir, OwusuDk. 11 Caner Osmanpaşa, Dk. 88 Kayode (Demir Grup Sivasspor)Dk. 53 Ozobic, Dk. 90 Owusu (Karabağ), Dk. 63 Fajr (Demir Grup Sivasspor)