Sivasspor'u izlemek için Pakistan'dan geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de babasının Sivaslı iş arkadaşı sayesinde Demir Grup Sivasspor taraftarı olan 11 yaşındaki Muhammed Eyüp Türkmen, Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını izlemek için ailesiyle kente geldi.



Afganistan'da yaşarken babasının Sivaslı iş arkadaşı Serkan Durmaz tarafından kendisine Sivasspor forması hediye edilmesinin ardından kırımızı-beyazlı takıma hayranlık duyan Muhammed, Taliban'ın Afganistan'a girmesiyle ailesi ile Pakistan'a gitti.



Yaşamına burada devam eden Muhammed, 2019 yılında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını kente gelerek statta izledi.



Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesinin mutluluğunu yaşayan Muhammed, çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak rövanş maçını tribünde izlemek için ailesiyle kente geldi.



Muhammed, maç öncesi tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sivasspor Store'u ziyaret ederek forma, atkı ve şapka aldı.



Meydanda basın mensuplarına açıklama yapan Muhammed, Sivasspor'u çok sevdiğini belirterek, "Afganistan'da yaşarken de Sivasspor'u tutuyordum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ı çok seviyorum. İnşallah futbolcu ağabeylerimiz, Rıza hocamız ve takımımızla birlikte Sivasspor kupayı alacak. Çok heyecanlıyım. Sivasspor bu maçı 3 golle 3-0 yenecek. Sivasspor'un renklerini, gollerini seviyorum. Umarım kupa Sivas'ın olur." ifadelerini kullandı.





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