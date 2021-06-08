Sivasspor, Tyler Boyd'u transfer etmek istiyor

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd transferi için harekete geçti.



Yeni sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd'u bu kez bonservisiyle istiyor.



Beşiktaş 'ta beklentileri karşılayamayan oyuncu her ne kadar bir şans daha istese de Sergen Yalçın'ın, "Takım baksın" dediği futbolcunun yeniden Sivas'a imza atması bekleniyor.



