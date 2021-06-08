Sivasspor, Tyler Boyd'u transfer etmek istiyor

Sivasspor geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd'u bu kez bonservisiyle istiyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Sivasspor, Tyler Boyd'u transfer etmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 10:58
Süper Lig takımlarından Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd transferi için harekete geçti.

Yeni sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd'u bu kez bonservisiyle istiyor.

Beşiktaş 'ta beklentileri karşılayamayan oyuncu her ne kadar bir şans daha istese de Sergen Yalçın'ın, "Takım baksın" dediği futbolcunun yeniden Sivas'a imza atması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.