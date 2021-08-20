Sivasspor, tur şansını rövanş maçına bıraktı

Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, tur şansını rövanş maçına bıraktı
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20 Ağustos 2021 15:51
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, rövanş karşılaşmasında rakibini mağlup ederek turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Dün Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, evinde oynamanın avantajını değerlendiremedi.

Sivasspor, 26 Ağustos'taki rövanş maçını kazanarak tur atlamayı hedefliyor.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Moldova temsilcisi Petrocub'ı, Sivas'ta oynanan rövanş karşılaşmasında da aynı skorla geçerek bir üst tura yükselmişti.

Üçüncü eleme turunda ise Gürcistan ekibi Dinamo Batum'un rakibi olan Sivasspor, 5 Ağustos'ta deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibini 2-1 yenerek evine avantajla dönmüş, 12 Ağustos'ta sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasında ise uzatma bölümleri sonunda rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselme başarısı göstermişti.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında 19 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalardan 7'sini kazandı, 10'unu kaybetti, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Avrupa arenasında rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 33 gol gördü.


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