Sivasspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Koray, Cofie, Erdoğan, Kerem, Henrique, JamesUğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, CorneliusTrabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.