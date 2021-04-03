Sivasspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sivasspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.Sivasspor'da tek eksik isim Rybalka olarak görülüyor.Trabzonspor'da kart cezalısı Djaniny Semedo ile sakatlığı bulunan Berat Özdemir, forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri tamamlanan ancak fiziksel eksikleri bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün de kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca omzundan sakatlanan Afobe de maç kadrosunda yok.Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, YatabareUğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, EkubanTrabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.