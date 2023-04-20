Sivasspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.Trabzonspor ise ligde bugüne kadar oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor.Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.Ali Şaşal, Erdoğan, Aaron, Goutas, Ziya, Cofie, Ulvestad, Saiz, N'Jie, Max Gradel, YatabareUğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi GomezTrabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, takımının başında ilk maçına çıkacak.Abdullah Avcı'nın istifası sonrası geçici göreve gelen Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu ile de beklediği çıkışı yakalayamayan Trabzonspor, Bjelica'nın ilk maçında galibiyet elde etmek istiyor.Trabzonspor, son 7 deplasman maçında galibiyet alamadı.En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına yeni hocası Bjelica ile son vermeye çalışacak.