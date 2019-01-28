Sivasspor Trabzonspor maçı özet ve golleri izle? Sivas TS maçı kaç kaç bitti

Demir Grup Sivasspor'un golünü 73. dakikada Arouna Kone kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 75. dakikada Abdülkadir Parmak attı.

'in 19. haftasındailekarşı karşıya geldi. İkinci yarısı yüksek tempoda geçen maçtailesahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Süper Lig'deki puanı 30 olurken, Sivasspor puanını 25'e çıkardı.Sivasspor, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.Mücadele karşılıklı ataklar şeklinde başladı. İlk 10 dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi.Gelişen Sivasspor atağında Emre'nin pasında Muhammet topla buluştu. Muhammet ceza sahasında rakibiyle girdiği mcüadele sonraısnda yerde kaldı ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Muhammet'in sakatlığı için oyun durduktan sonra hakem VAR odasıyla iletişime geçti ancak karar değişmedi. Oyun kaldığı yerden devam etti.İlk yarıda oyun daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki ekip de birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. ilk yarıda skoru değiştirecek gol gelmedi ve Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı daha hareketli başladı. Ev sahibi ekip ikinci yarının başlamasıyla daha etkili oynamaya başladı.Kırmızı-beyazlı takım 64. dakikada Rybalka ile hücuma çıktı. Rybalka topla rakip sahada ilerledikten sonra ceza sahasının dışından çok sert bir şut çıkardı. Rybalka'nın şutunda kaleci Uğurcan'ın da temas ettiği top direkten geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Sivasspor aradığı golü 73. dakikada buldu. Ziya, pasında topu Emre Kılınç ile buluşturdu. Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına girip topu arka direğe doğru ortaladı. Arka direkteki Kone yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Demir Grup Sivasspor 73. dakikada Kone'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti.Trabzonspor golün ardından hemen rakip sahada pozisyon aramaya başladı. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme'nin çevirdiği topu Rodallega ceza sahasının dışına doğru açtı. Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Parmak ceza yayı üzerinden yaptığı müthiş vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Trabzonspor 75. dakikada Abdülkadir Parmak'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.Trabzonspor golden sonra da baskısını sürdürdü. Bordo-mavili ekipte 83. dakikada Nwakaeme'nin, 84. dakikada Ekuban'ın vuruşlarında top direkten geri döndü.Kalan sürede iki ekip de pozisyonları değerlendiremedi. 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.4. dakikada Diabate'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.22. dakikada Rodallega'nın ceza yayı içerisinden şutunda kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.40. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sağ çaprazından dar açıdan etkili vuruşunda son anda araya giren Ziya Erdal meşin yuvarlağı kornere gönderdi.45. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.47. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanında iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.51. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.53. dakikada Muhammed Demir'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.64. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta üst direkten oyun alanına dönen topu Kamil Ahmet Çörekçi tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.73. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın arka direğe ortasında Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-075. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodellaga'nın pasında Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti: 1-184. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan ceza alanına ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti.Mücadele 1-1 sona erdi.Yeni 4 EylülAlper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenTolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 86 Papp), Rybalka, Diabate (Dk. 80 Torje), Muhammet Demir (Dk. 69 Kone)Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, RodallegaDk. 73 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)Dk. 74 Rodellaga (Trabzonspor)Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.