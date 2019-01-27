Sivasspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle (beİN sports izle)

Sivasspor - Trabzonspor maçı pazar akşamı oynanıyor ve karşılaşma beİN Sports'ta yayınlanıyor. Şu sıralarda oynanan Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

27 Ocak 2019 18:30
Sivasspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle (beİN sports izle)
Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı şifresiz olarak beİN Sports'tan canlı olarak izlenebiliyor. Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında (Tıkla - İzle) beİN Sports 1'den canlı olarak karşılaşmanın heyecanını yaşıyorlar. Sporx'ten de canlı olarak Sivasspor - Trabzonspor maçını takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...



SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUMLAR: Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Kaynak: Sporx.com

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