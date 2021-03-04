Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor son 5 maçında kaybetmedi. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi
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04 Mart 2021 12:44
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayarak yenilmezliğini sürdürdü. 

Ligde dün sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı. 

Süper Lig'de ikinci devreye deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı. 

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başardı. 

Ligde 25. haftayı maç oynamadan (bay) geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 26. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 

Ligin 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibi, 28. haftada iç sahada dün Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı. 

Ligde oynadığı son 5 maçından 2 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılan Sivasspor, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar son 5 maçında rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü. 

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet ve 12 beraberlik elde eden, 7 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, 33 puanla 11. sırada yer alıyor. 



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