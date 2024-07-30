Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabını Bülent Uygun yönetiminde kuvvet ve pas çalışmalarıyla sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2024 14:01
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışmaları ile günün ilk idmanını tamamladı.

Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery