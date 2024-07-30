EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışmaları ile günün ilk idmanını tamamladı.
Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışmaları ile günün ilk idmanını tamamladı.
Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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