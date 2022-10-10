Sivasspor, şeytanın bacağını kırdı; İlk 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 8 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.



Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon galibiyet hasretini Medipol Başakşehir karşısında sonlandırdı.



Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, Atakaş Hatayspor'a (2-1) mağlup olan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşısında son verdi.



Galibiyet hasretini 8 maç sonra sonlandıran çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.



Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.





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