Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı renklerine bağladı!

Süper Lig takımlarından Sivasspor, hücum oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Sefa Yılmaz'ı renklerine bağladı!
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21 Haziran 2021 18:50
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sefa Yılmaz, 14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya geldi, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un altyapı kategorilerinde forma giyen Sefa, 2011 yılında Kayserispor'a transfer oldu.

Türkiye'de Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formasını da giyen Sefa, son olarak geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 kez gol sevinci yaşadı.


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