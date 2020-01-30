Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara'yı renklerine bağladı.
Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.
Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.
Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Camara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.
Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.
Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Camara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın