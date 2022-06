Sivasspor, Rıza Çalımbay ile uzattı!

Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile kulübümüz 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyelerimiz de hazır bulundu." denildi.



Mecnun Otyakmaz: "Hocamızla Uzun Yıllar Gönül Sözleşmesi İmzaladık"



İmza töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli bir imza töreninde bir araya geldiklerini belirterek, "Sayın hocamız Rıza Çalımbay ile Sivasspor'umuzun hikayesinde 2. dönemde başarılı olarak devam ediyoruz. İlk olarak 25 Ekim 2010'da başlayan birlikteliğimiz olmuştu. Güzel anılarla ayrılmıştık. 6 yıllık aranın ardından yeniden döndüğü Sivasspor'da bizi başarıdan başarıya taşıdı. Bugün atacağımız bu imza hem kulübümüz hem de hocamız açısından son derece önemlidir. Sayın hocamız, 55 yıllık tarihimizde en uzun süre takımımızın başında görev yapan teknik adam oldu. Hocamızın en uzun süre çalıştırdığı takım da yine 244 maçla Sivasspor olarak kayıtlara geçti. Bu güzel birlikteliğin devamını sağlamak amacıyla da 1 yıllık sözleşme yapıyoruz. Hocamızın prensibi nedeniyle 1 yıllık imza atsak da uzun yıllar gönül sözleşmesi imzaladık." dedi.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın hedef koymasının yönetimi mutlu ettiğini kaydeden Otyakmaz, "Süper Lig'de mücadele ettiğimizden beri hep Avrupa kupalarına katılmak istedik. Bu yolda yılmadan ilerliyoruz. Sivasspor hedefli bir takım. Hocamızın da hedefleri var. Her şey Sivas ve Sivasspor için." ifadelerini kullandı.



Rıza Çalımbay: Tekrar Sözleşme İmzaladığımız İçin Çok Mutluyum



Sivaslı olduğu için yeniden Demir Grup Sivasspor'da çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, "Çok güzel bir istikrar yakaladık. Bu istikrarı daha da güzel şekilde dönüştürmek istiyoruz. Tekrar sözleşme imzaladığımız için çok mutluyum. Son 3 sene nasıl başarılı olduysak, bunların üstüne koyarak daha iyi hale getirmek için bütün çabamızı göstereceğiz." diye konuştu.



Demir Grup Sivasspor'un her sezon ligde ilk 5 içerisinde olması gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Son 3 senede çok güzel şeyler yapıldı. Avrupa kupalarına gidildi. Ligde de güzel işler yapıldı. Bu yüzden benim hedefim her zaman ilk 5 olacak. Tabi bunları yapmak kolay değil. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçı bizim öncelikli hedefimiz. Play-Off'u geçtiğimiz taktirde grup maçlarına kalacağız. Tersi olsa konferans liginde gruplara kalacağız. Uzun maçlar oynayacağız. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götüreceğiz. Bu yüzden kadromuzu iyi hale getirmemiz gerekiyor. Mutlaka 4-5 tane iyi transfer yapmamız gerekiyor. Bunları da yönetimimizle görüştük. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Avrupa hemen elenmek istemiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor." şeklinde konuştuk.



Çalımbay, takıma faydalı olacak oyuncuları da aramaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.





