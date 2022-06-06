Sivasspor, Rıza Çalımbay ile devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam ediyor.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli teknik adamın gelecek sezon da takımın başında yer alacağı açıklandı. Anlaşma sağlanan Çalımbay'ın, 7 Haziran Salı günü yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



3 sezondur Sivasspor'da görev yapan Rıza Çalımbay, takımı her sene Avrupa kupalarına götürdü. Çalımbay, geçtiğimiz sezon da Sivasspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.





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