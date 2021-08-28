Sivasspor puan peşinde! Konuk Göztepe...

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Sivasspor-Göztepe maçında, hakem Burak Şeker düdük çalacak.



Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Sivasspor, Süper Lig'de ise ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.



Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.



Öte yandan, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Henrique ve Caner Osmanpaşa karşılaşmada yer alamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Camara'nın durumu ise maç saati belli olacak.



