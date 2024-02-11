Sivasspor: ''Planın şifresi 3 puandı''

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un cezası nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Mahir, her maçın ayrı bir hikayesinin olduğunu dile getirdi.



Bu hikayeyi en iyi şekilde yazmaları için kendilerine yardımcı olan bütün ekibe teşekkür eden Mahir, "Oyun bizim istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz Çaykur Rizespor üst sıraları şiddetli bir şekilde kovalıyor ve çözmesi de yenmesi de çok zor bir takım." dedi.



Ömer Faruk Mahir, önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayarak, "Böyle bir takıma karşı galibiyet elde etmek mutluluk verici. Bugün duran toplar konusunda sevinen taraf biz olduk. Savunma kısmında da gerçekten iyi iş çıkardık. Bu hikayeye yardım eden bütün futbolcu kardeşlerime buradan teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.



Mahir, rakiplerine karşı daha çok savunmada kaldıklarına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:



"Biz oyun içerisinde çok hızlı organizasyonlar ile dönüşlerimizi yapabiliyoruz. Bazen rakibimizin aldığı pozisyonlara göre defansif gibi gözükse de hücum bölümünde top bizdeyken defansta üçlü oynuyoruz. Tabi bazen bunlar istediğiniz gibi gelişmiyor. Futbol hatalar oyunu, mahkumiyetten fazla hikayeye bağlı kaldılar. Tabi her maçın ayrı bir hikayesi var. Maçın içinde dörtlü bir diziliş çıktı ortaya. Bu çok mutluluk vericiydi."



"Planın şifresi 3 puandı"



Ömer Faruk Mahir, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını vurgulayarak, "Planın şifresi 3 puandı ve gerçekten buna çok ihtiyacımız vardı. Aslında gerçek olan Sivas'ın zor bir deplasman olduğunu rakiplerimize belgelemekti. Bugün bunu perçinlediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Maçta Sivasspor'a destek veren taraftarlara teşekkür eden Mahir, "Bugün gerçekten inanılmazlardı. Takımlardan birçok kişi gelip geçiyor ancak tek bir gerçek var. Takımın sahibi taraftarlar. Biz de yene yene taraftarı stada getireceğiz. Onların da bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.







