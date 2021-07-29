Sivasspor - Petrocub maçı canlı olarak Tuttur'da

Maçın heyecanı

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Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Sivasspor ile Petrocub'ın kapışması merakla bekleniyor.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Karşılaşmada Sivasspor'un galibiyetine 1,41'lik oran verilirken Petrocub galibiyetine 4,90 ve beraberliğe ise 4,00 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 2,16 olarak göze çarparken 2,5 ÜST oranı ise 1,46'lık oranla bültende yer aldı.Sivasspor'un Petrocub'ı konuk edeceği maçta ilk golü Sivasspor'un atmasına 1,31'lik oran uygun görüldü. Maçın ilk golünün Petrocub tarafından atılmasına 2,45'lik oran belirlenirken gol olmaz seçeneğinin oranı ise 15,00 olarak belirlendi.Maçta iki takımın da karşılıklı gol bulmasına 1,58'lik oran verilirken karşılıklı gol olmaz seçeneği 1,93 olarak bültende yer aldı.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!