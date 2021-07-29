Sivasspor - Petrocub maçı canlı olarak Tuttur'da

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Petrocub'ı konuk ediyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor - Petrocub maçı canlı olarak Tuttur'da
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29 Temmuz 2021 09:23
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Sivasspor ile Petrocub'ın kapışması merakla bekleniyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanıyor.

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Karşılaşmada Sivasspor'un galibiyetine 1,41'lik oran verilirken Petrocub galibiyetine 4,90 ve beraberliğe ise 4,00 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 2,16 olarak göze çarparken 2,5 ÜST oranı ise 1,46'lık oranla bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Sivasspor'un Petrocub'ı konuk edeceği maçta ilk golü Sivasspor'un atmasına 1,31'lik oran uygun görüldü. Maçın ilk golünün Petrocub tarafından atılmasına 2,45'lik oran belirlenirken gol olmaz seçeneğinin oranı ise 15,00 olarak belirlendi.

KARŞILIKLIK GOL OLUR MU?

Maçta iki takımın da karşılıklı gol bulmasına 1,58'lik oran verilirken karşılıklı gol olmaz seçeneği 1,93 olarak bültende yer aldı.



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