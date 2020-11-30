Sivasspor oyuncularının 'ofsayt' tepkisi

Sivasspor'da Isaac Cofie ve Barış Yardımcı, maçta yedikleri gol nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor oyuncularının 'ofsayt' tepkisi
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30 Kasım 2020 21:56
Sivasspor oyuncuları Isaac Cofie ve Barış Yardımcı, maçı 1-0 kaybetmelerine neden olan gole sert tepki gösterdi.

Yedikleri gole tepki gösteren Cofie, "Hakemlerin Sivasspor ile bir problemi mi var? Gol ofsayt, bundan önce penaltı verilmedi. Hakemlerin bir sorunu varsa, bize söylesinler." açıklamasında bulundu.

"EMEĞİMİZ GİTTİ"

Barış Yardımcı ise maç sonu açıklamasında; "Biz penaltı, ofsayt demedikçe hakemler VAR'a gitmiyor. Bugün yediğimiz golün başı ofsayt, biz nasıl görelim! Bu VAR niye var abi, bu teknoloji niye geldi? Emeğimiz, ekmeğimiz, paramız gitti. Ofsayt, mofsayt 3 puanı Göztepe'ye yazdılar. Dikkat edilsin, kimse zan altında kalmasın." dedi.

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