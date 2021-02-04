Sivasspor, Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muammer Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muammer Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.