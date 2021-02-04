Sivasspor, Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı

Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı
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04 Şubat 2021 19:50
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muammer Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muammer'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadesine yer verildi.



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