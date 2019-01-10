Brezilyalı yıldız Robinho'yu, Başakşehir'e satan Sivasspor, transfer çalışmalarında gaza bastı.Yiğidolar, İngiliz devi Manchester City'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Marlos Moreno'yu kiraladı. Kolombiyalı oyuncunun en kısa zamanda Sivasspor kampına katılması bekleniyor.Öte yandan Kırmızı- Beyazlılar'ın, bir diğer Ada ekibi Leicester City'nin 23 yaşındaki futbolcusu Fousseni Diabate'yi de kiralamak üzere olduğu gelen haberler arasında.