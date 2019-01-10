  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Sivasspor, Man City'den Marlos Moreno'yu kampa getiriyor

Sivasspor, İngiliz devi Manchester City'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Marlos Moreno'yu kiraladı. Kolombiyalı oyuncunun en kısa zamanda Sivasspor kampına katılması bekleniyor.

Sivasspor, Man City'den Marlos Moreno'yu kampa getiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 12:29
Brezilyalı yıldız Robinho'yu, Başakşehir'e satan Sivasspor, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Yiğidolar, İngiliz devi Manchester City'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Marlos Moreno'yu kiraladı. Kolombiyalı oyuncunun en kısa zamanda Sivasspor kampına katılması bekleniyor.

Öte yandan Kırmızı- Beyazlılar'ın, bir diğer Ada ekibi Leicester City'nin 23 yaşındaki futbolcusu Fousseni Diabate'yi de kiralamak üzere olduğu gelen haberler arasında.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için