Sivasspor, Mame Thiam'ı istiyor

Yiğidolar, transferi kapatmıştı. Ancak Fenerbahçe'de Thiam'ın kadro dışı bırakılması Yiğidolar adına defterin yeniden açılmasına neden oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Mame Thiam'ı istiyor
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18 Ağustos 2021 11:31
Sivasspor, transferi kapatmıştı. Ancak Fenerbahçe 'de Thiam'ın kadro dışı bırakılması Yiğidolar adına defterin yeniden açılmasına neden oldu.

Rıza Çalımbay'ın geçen sezon bittiğinde transferin ilk sırasına adını yazdığı Senegalli futbolcu için yönetim şartları değerlendiriyor.

Başakşehir ve Çaykur Rizespor 'un da takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadığı Thiam'ın takıma kazandırılması için imkanları zorlayacak olan Sivasspor , bugün resmi görüşmeleri gerçekleştirecek.

Bu arada Sivasspor'da sakatlık yaşayan Pedro Henrique'nin tedavisine başlandı. 

 

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