CANLI: Sivasspor - Malmö

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor, İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşıyor.
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SİVASSPOR: 0
MALMÖ: 0
11'ler
Sivasspor
Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James
Malmö
Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin
CANLI / 1. DEVRE
SİVASSPOR: 0
MALMÖ: 0
11'ler
Sivasspor
Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James
Malmö
Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin
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