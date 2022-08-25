CANLI: Sivasspor - Malmö

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivasspor, sahasında Malmö'yü konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Sivasspor - Malmö
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25 Ağustos 2022 20:02
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor, İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşıyor. 

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SİVASSPOR: 0
MALMÖ: 0 

11'ler

Sivasspor
Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James

Malmö
Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin

 

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