Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında 29 Ekim günü Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.



Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.



Antrenmanı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.



Futbolcular, idmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyeme başladı.



