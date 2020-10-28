Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında 29 Ekim günü Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Antrenmanı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
Futbolcular, idmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyeme başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Antrenmanı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
Futbolcular, idmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyeme başladı.