Sivasspor lige hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle verilen arada antrenmanlara başlayan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor lige hazırlanıyor
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10 Mayıs 2020 15:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel idman yapan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına öğle saatlerinde devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı yapılan antrenmanda ilk grupta yer alan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

İkinci grupta yer alan oyuncular ise akşam saatlerinde çalışmasını yapacak.
Antrenmanların, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak devam edeceği belirtildi.

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