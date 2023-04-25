Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek son iki maçını kayıpsız geçen Demir Grup Sivasspor, çıkışını devam ettirdi.



Avrupa kupalarından elenmesinin ardından lige odaklanan kırmızı-beyazlılar, sakatlığı bulunan futbolcularının da düzelmesi sonrası başarılı performans göstermeye başladı.



Ligin 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yenmeyi başaran Sivas temsilcisi, dün de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaştı.



Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrılan Sivasspor, 37 puanla 10. sırada yer aldı.



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, ligde kalan 6 maçından 4'ünü iç sahada oynayacak.



Ligin 32. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, kalan haftalarda Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor ile sahasında, HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.





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