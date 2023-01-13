Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.



Ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.



Ligin 16. haftasında iç sahada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, 17. haftada deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 18. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, ligin 19. haftasında dış sahada Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi.



Sivasspor ligde geride kalan 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.



Kırmızı-beyazlılar söz konusu maçlarda 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.



Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.





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