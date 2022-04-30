Sivasspor ligde Galatasaray'a konuk olacak

Sivasspor, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor ligde Galatasaray'a konuk olacak
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30 Nisan 2022 13:02
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 45 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

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