Spor toto Süper Lig'de son olarak 7. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı.



Ligin 8. haftasında son şampiyon Beşiktaş'a deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 9. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada da Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.



Ligde dün de Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.



Son 4 maçta 3 puan toplayabilen Sivasspor'un 12 puanı bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 12. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ede





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