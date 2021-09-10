Sivasspor Leke James'in sakatlandığını açıkladı

Sivasspor, golcü oyuncusu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor Leke James'in sakatlandığını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2021 00:03
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James'e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.