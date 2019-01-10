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Sivasspor, Leicester City'den transfer yaptı; Fousseni Diabate

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Kaynak: Sporx.com
Sivasspor, Leicester City'den transfer yaptı; Fousseni Diabate
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10 Ocak 2019 13:50
Demir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılacak olan Fousseni Diabate, saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

18 Ekim 1995'te Fransa'da dünyaya gelen Diabate, EA Guingamp'ta futbola başladı. Ardından Ajaccio'ya transfer olan Diabate, son olarak Leicester City'ye transfer olmuştu



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