Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.



Sivas temsilcisi, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.



Sivasspor'da 5 eksik



Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.



Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.



