Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulu cumartesi yapılacak

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor'da, olağan genel kurulu cumartesi gerçekleştirileceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulu cumartesi yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 16:01
Spor Toto Süper Lig'in köklü ekiplerinden Sivasspor, cumartesi günü genel kurula gidiyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul, saat 13.00'te başlayacak.

Olağan genel kurulda 399 delege, kulüp başkanlığı seçimi için oy kullanacak.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, dün düzenlediği basın toplantısında, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery