Sivasspor - Kopenhag: İlk 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Sivasspor - Kopenhag maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TUTTUR'DA HEMEN OYNA
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Sivasspor'un kazanmasına 2,80 oran açıklandı. Kopenhag galibiyetine 1,92 oran verilirken; beraberlik 2,90 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,54, 2,5 Üst'e ise 1,80 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...
İki takımın eksikleri
Sivasspor'da sakatlıkları süren Appindangoye ile Pedro Henrique ile birlikte Fajr bu maçta forma giyemeyecek.
Kopenhag'da savunma oyuncusu Oviedo ile birlikte takımın golcülerinden Wilczek'in bu maçta oynaması beklenmiyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Gradel, James
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind
Sivasspor'un bu sezonki Avrupa yolculuğu
Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.
Sivasspor'un 18. Avrupa maçı
Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.
İlk Avrupa kupası maçına 2008-2009 sezonunda çıktı
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalırken, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.
Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.
Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.
2013-2014'te Avrupa kupalarına gidemediler
Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.
Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.
Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.
Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Sivasspor - Kopenhag maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TUTTUR'DA HEMEN OYNA
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Sivasspor'un kazanmasına 2,80 oran açıklandı. Kopenhag galibiyetine 1,92 oran verilirken; beraberlik 2,90 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,54, 2,5 Üst'e ise 1,80 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...
İki takımın eksikleri
Sivasspor'da sakatlıkları süren Appindangoye ile Pedro Henrique ile birlikte Fajr bu maçta forma giyemeyecek.
Kopenhag'da savunma oyuncusu Oviedo ile birlikte takımın golcülerinden Wilczek'in bu maçta oynaması beklenmiyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Gradel, James
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind
Sivasspor'un bu sezonki Avrupa yolculuğu
Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.
Sivasspor'un 18. Avrupa maçı
Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.
İlk Avrupa kupası maçına 2008-2009 sezonunda çıktı
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalırken, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.
Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.
Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.
2013-2014'te Avrupa kupalarına gidemediler
Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.
Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.
Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.
Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.