Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 28. haftada 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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19 Haziran 2020 16:17
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek idmanın ardından saat 15.00'te hava yolu ile Konya'ya gidecek.



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