Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



Sivasspor, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek idmanın ardından saat 15.00'te hava yolu ile Konya'ya gidecek.



